Sporting viaja hoje para a Bélgica

O plantel às ordens de Marcel Keizer realiza hoje, pela manhã, na Academia de Alcochete, o derradeiro treino antes de viajar, às 20 horas, para a Bélgica, onde amanhã defronta o Club Brugge, em mais um jogo de preparação. Só após a sessão de trabalho matinal o técnico holandês divulgará a lista de convocados para este compromisso, sendo de admitir que o lote poderá ser mais reduzido do que aquele que participou no estágio de pré-época que terminou no passado domingo na Suíça.