Sporting viaja para o Norte ao fim da tarde

A comitiva leonina viaja para o Norte ao final da tarde, logo depois da conferência de imprensa de Rúben Amorim. O treinador do Sporting fala aos jornalistas no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade, às 17 horas. Antes, às 11 horas, a equipa treina na Academia de Alcochete, onde vai ultimar pormenores para a visita ao reduto do Rio Ave.