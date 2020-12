Sporting vinca determinação de "lutar contra os poderes estabelecidos e o sistema instalado"

O Sporting volta esta quinta-feira ao jogo com o Famalicão, vincando a "determinação de lutar contra os poderes estabelecidos e o sistema instalado".





Num artigo de opinião, assinado por Miguel Braga, é condenado o trabalho de Luís Godinho e a "posição a priori do CA"."Da Cidade do Futebol chegou o primeiro aviso à navegação e posteriormente numa análise bastante rápida para o efeito, o árbitro Luís Godinho aniquilou os seus próprios instintos, revertendo um golo limpo em falta a favor do FC Famalicão. O jogo acabaria pouco depois e, volvidos poucos minutos, o mundo do futebol foi surpreendido por uma posição inédita do Conselho de Arbitragem (CA) – alguém, em nome do CA, ligou directamente para pelo menos cinco órgãos de comunicação social dando conta que a análise de Godinho ao lance de Coates estava, afinal, certa", pode.Nem só o encontro em Famalicão é referido no artigo em questão, que recorda o lance"entre Zaidu e Pedro Gonçalves e a reversão do pontapé de penálti e consequente expulsão do jogador do FC Porto".Perante isto, fica a promessa: "Do nosso lado, Sócios e adeptos do Sporting, cabe-nos conseguir demonstrar a vontade do Clube em lutar contra os poderes estabelecidos e o sistema instalado. Lembrando-nos que juntos seremos sempre mais fortes e que será na União que reside a nossa força."