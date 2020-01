Sporting volta a lucrar com Podence

Com a confirmação da transferência de Daniel Podence para o Wolverhampton, o Sporting 'esfrega as mãos' por mais um encaixe. Embora os valores do negócio não tenham sido adiantados pelos clubes, a imprensa inglesa avança que o Wolves pagou cerca de 20 milhões de euros ao Olympiacos. Desta forma, a SAD leonina irá arrecadar 900 mil euros por via do Mecanismo de Solidariedade da UEFA.





Este regulamento prevê que sejam reservados 5 por cento do valor da transferência para os clubes que formaram o jogador entre os 12 e os 23 anos. Neste caso, há 1 milhão de euros para distribuir por Sporting e Olympiacos, com os leões, por terem tido Podence entre os 12 e os 22 anos, a ficarem com 4,5% da verba total e os helénicos com os restantes 0,5% - 100 mil euros.Recorde-se que o Sporting já tinha encaixado 7 milhões com Podence, depois de ter chegado a acordo com o Olympiacos na sequência da rescisão de contrato do jogador pelo ataque a Alcochete. Em setembro do ano passado, o emblema português referiu que "todas as partes renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo celebrado entre o jogador e a Sporting SAD, bem como em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador."- Época do 12.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 13.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 14.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 15.º aniversário, 5% do Mecanismo de Solidariedade (0,25% do valor da transferência)- Época do 16.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 17.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 18.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 19.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 20.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 21.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 22.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)- Época do 23.º aniversário, 10% do Mecanismo de Solidariedade (0,5% do valor da transferência)