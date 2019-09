Sporting volta a perder em casa e começa Taça da Liga da pior forma

Poucos dias depois da derrota diante do Famalicão, o Sporting voltou a marcar passo nos duelos caseiros, agora com um desaire por 2-1 perante o Rio Ave, em duelo da primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga. Em plena crise de resultados, com cinco jogos seguidos sem vencer, Leonel Pontes apostou numa equipa praticamente na máxima força, mas nem assim conseguiu o regresso aos triunfos.