Sporting volta a treinar na terça-feira em Alcochete

O plantel do Sporting está hoje de folga, depois da vitória de ontem sobre o Belenenses SAD. Silas agendou o regresso aos trabalhos para terça-feira à tarde na Academia de Alcochete, condicionado pela ausência dos jogadores que vão representar as respetivas seleções nacionais. O próximo jogo dos leões é com o PSV na Liga Europa, pois já foram eliminados da Taça.