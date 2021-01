Sporting volta ao trabalho já de olho no dérbi com o Benfica

Poucas horas depois da vitória sobre o Boavista, por 2-0, o plantel do Sporting voltou ao trabalho na Academia de Alcochete, já tendo em vista o dérbi de segunda-feira, diante do Benfica. No apronto de hoje os titulares da véspera fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado.





Quinta-feira será dia de folga para os pupilos de Rúben Amorim, que voltarão ao trabalho na sexta-feira, com uma sessão às 10 horas à porta fechada na Academia.