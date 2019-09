Sporting volta aos treinos e Leonel Pontes chama mais um jovem

O Sporting retomou esta segunda-feira os treinos após dois dias de folga e o destaque foi para a presença de Rafael Fernandes, júnior que trabalhou pela primeira vez com o plantel principal.Ainda sem os jogadores internacionais, Leonel Pontes chamou ainda Tomás Silva, Matheus Nunes, Nuno Moreira, Pedro Mendes, Joelson Fernandes e João Oliveira.Stefan Ristovski e Jovane Cabral ainda não estiveram às ordens do técnico. Fizeram tratamento e treino condicionado no relvado. Fernando continua a trabalhar sob a orientação da Unidade de Performance.O Sporting volta a preparar o jogo com o Boavista terça-feira às 10h30 na Academia, em Alcochete.