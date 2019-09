Sporting voltou a enganar-se no nome de Keizer

Depois da gralha cometida no comunicado de terça-feira, onde havia expressado a intenção de rescindir o contrato com Marcel Keizer, o Sporting voltou esta quinta-feira a cometer o mesmo erro, voltando a escrever o nome do técnico holandês com 's' e não com 'z', conforme seria correto.





O comunicado inicial do Sporting O comunicado inicial do Sporting

O erro foi rapidamente detetado no comunicado enviado e os leões emitiram posteriormente uma correção à nota inicialmente divulgada.