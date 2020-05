Sporting voltou ao Estádio José Alvalade 76 dias após o jogo com o Aves

O plantel do Sporting voltou esta manhã ao Estádio José Alvalade, 76 dias depois do jogo com o Aves (2-0), na estreia de Rúben Amorim, a 8 de março.





O técnico, de 35 anos, orientou um treino muito focado na vertente tática, com um jogo-treino destinado a olear várias dinâmicas e processos, já de olhos postos no regresso da Liga a 4 de junho (21h15), com o V. Guimarães.O primeiro jogo do Sporting no Estádio de Alvalade, após a retoma do campeonato, será contra o Paços de Ferreira e está marcado para o dia 12 de junho (também às 21h15).Luiz Phellype, a recuperar de cirurgia, e Renan Ribeiro, ainda em trabalho específico, foram os únicos ausentes da sessão. O guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker voltou a ser chamado à equipa principal.Os leões vão agora gozar dois dias de folga. O regresso aos treinos está marcado para terça-feira, na Academia, pelas 10 horas.