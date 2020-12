Sporting voltou ao trabalho com um regresso e duas ausências

O plantel do Sporting voltou na manhã desta segunda-feira ao trabalho na Academia de Alcochete e iniciou a preparação do encontro com o Sp. Braga.





Os titulares no triunfo de ontem à noite (1-2) frente ao Belenenses SAD realizaram trabalho de recuperação, numa sessão em que Rúben Amorim já contou com Jovane Cabral, que esteve ausente nas últimas semanas e voltou a treinar, ainda que sob vigilância médica.

Por outro lado, o técnico não teve à sua disposição Nuno Mendes e Feddal, ambos entregues ao departamento médico. Segundo nota do clube leonino, o lateral-esquerdo realizou apenas tratamento, enquanto que o central fez tratamento e trabalho de ginásio.



Os leões voltam ao trabalho na manhã de quarta-feira, pelas 10 horas.