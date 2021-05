Sporting voltou aos treinos com uma boa notícia para Rúben Amorim

Menos de 24 horas depois do dérbi da Luz, o Sporting voltou ao trabalho na sua academia: em nota publicada no seu site oficial, os leões revelaram que Tiago Tomás, avançado que vinha realizando tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo, já esteve no relvado, ainda que de forma condicionada.





De fora e a realizar tratamento continuam Pedro Porro (lesão muscular na face posterior da coxa esquerda) e Tabata (entorse no joelho esquerdo, com extensão aos ligamentos).Os titulares no embate diante do Benfica fizeram, como é hábito na 'ressaca' dos jogos, recuperação, enquanto os restantes exercitaram-se normalmente, sob o comando de Rúben Amorim.Depois da sessão deste domingo, os campeões nacionais cumprem folga na segunda-feira, regressando a Alcochete na terça-feira.