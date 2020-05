Sporting voltou aos treinos na Academia

O Sporting regressou esta manhã aos treinos na Academia de Alcochete, já em contagem decrescente para o regresso à Liga.





Calor apertou no regresso do Sporting à Academia



Rúben Amorim, à imagem do que aconteceu na semana passada, privilegiou o trabalho tático, sem descurar a vertente física. Luiz Phellype, a recuperar de cirurgia, e Renan Ribeiro, em treino específico, devido a problemas musculares, mantêm-se afastados dos trabalhos de conjunto. O guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker continua integrado na equipa principal.Antes da dupla folga, no sábado, o Sporting havia treinado no Estádio José Alvalade. Os leões vão defrontar o V. Guimarães no dia 4 de junho, pelas 21h15, no Estádio D. Afonso Henriques. Amanhã, pelas 10 horas, há novo apronto na Academia.