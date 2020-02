Sportinguista Bolasie ao lado de Marega: «Mantém a cabeça erguida, grande homem»

Apesar de atuar num clube rival, Yannick Bolasie não deixou de expressar o seu apoio a Moussa Marega na sequência dos insultos racistas de que o avançado do FC Porto foi alvo.





A mensagem do jogador do Sporting foi colocada na publicação de Marega, com as palavras "Mantém a cabeça erguida, grande homem!". O avançado do Sporting, refira-se, foi um dos muitos jogadores que recorreram à publicação de Marega para deixar mensagens de força.Já Seba Coates optou por fazer uma publicação, na qual partilhou uma foto do maliano e deixou uma mensagem de apoio. "Somos adversários em campo, mas estamos unidos na luta contra o racismo!! Força @marega11", escreveu.