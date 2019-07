O Sporting vai utilizar o equipamento alternativo pela primeira vezCentenas de sportinguistas já estão acomodados nos seus lugares e aplaudem a entrada da equipa em campo para o aquecimento. O roupeiro Paulinho recolhe a maior ovaçãoO St. Gallen vai começar o jogo Klisnmann; Stergiou, Letard, Rufli, Victor Ruiz, Quintillà, Kutesa, Gortler, Muheim, Axel Bakayoko e GuillemenotNo banco leonino estarão Luís Maximiano, Diogo Sousa, Nuno Mendes, Eduardo Quaresma, Thierry Correia, Daniel Bragança, Doumbia, Miguel Luís, Joelson, Matheus Pereira, Gonzalo Plata, Vietto e Bas DostO técnico holandês realiza várias alterações mas, à partida, tudo indica que jogará em 4x3x3 com Ilori à direita e Abdu Conté no lado esquerdoJá há onze e Marcel Keizer vai apostar nos seguintes jogadores: Renan; Tiago Ilori, Neto, Mathieu, Abdu Conté; Eduardo, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Camacho e Luiz PhellypeA maioria dos adeptos ainda estão em confraternização nas imediações do estádio. A grande maioria é sportinguista mas o recinto desportivo não vai encherRistovski, Rosier, Ivanildo e Jovane não entram nos planos de Marcel Keizer e já estar sentados no banco de suplentes destinado aos leõesOs jogadores do Sporting e equipa técnica acabam de recolher o balneário. A menos de uma hora do início do jogo abrem os portões do recinto desportivo e entram os primeiros adeptos leoninosA equipa do Sporting já está no estádio. Os jogadores já estão no relvado a inspecionar as condições do terreno de jogoPrevê-se a presença de muitos portugueses no estádio AFG Arena a apoiar o Sporting, fruto da grande comunidade emigrante lusa em terras helvéticas.O presidente Frederico Varandas vai assistir à partida em St. Gallen, tal como já tinha feito em Rapperswil, onde teve contacto com vários adeptos leoninos antes do jogo.Outro dos aspetos a observar deste segundo teste do leão da pré-época é o novo papel de Matheus Pereira. O extremo tem sido trabalhado para ocupar a posição de 10, ou seja, onde atua Bruno Fernandes, como aconteceu em Rapperswil.Do grupo disponível para hoje, há três jovens em busca da estreia competitiva. Trata-se do guarda-redes Diogo Sousa, terceira escolha atrás e Renan e Maximiano; Daniel Bragança, médio promissor que na época transata foi emprestado ao Farense; e ainda Joelson Fernandes, o jovem de apenas 16 anos que tem forte concorrência nas alas.Dos jogadores convocados para este estágio da Suíça, Marcel Keizer não pode contar por lesão com cinco: Valentin Rosier, Ristovksi, Ivanildo Fernandes, Jovane Cabral e Battaglia (já na Argentina).Para além da expectativa para rever os quatro reforços leoninos em ação (Vietto, Neto, Eduardo e Rafael Camacho), os adeptos poderão olhar mais uma vez para os jovens valores emergentes do plantel. Gonzalo Plata, por exemplo, fez uma boa exibição no último teste e poderá voltar a mostrar serviço em St. Gallen.Marcel Keizer não deverá fazer muitas alterações relativamente ao último onze que apresentou em Rapperswil. Nesse duelo, o técnico holandês apostou em: Renan; Thierry Correia, Mathieu, Neto e Nuno Mendes; Doumbia, Wendel e Bruno Fernandes; Raphinha, Vietto e Bas Dost.O St. Gallen, da primeira divisão helvética, faz esta tarde o seu último particular da pré-temporada antes do arranque do campeonato helvético e atravessa um bom momento a nível físico.O Sporting realiza este sábado o segundo e último jogo de preparação no estágio suíço. Depois de ter defrontado o Rapperswil-Jona na quarta-feira, que resultou numa derrota (1-2), os leões têm hoje pela frente um duelo mais exigente.