'Stars & Friends' recebe 600 mil euros

Não foi preciso esperar pela transferência de Bruno Fernandes mas o facto só agora é tornado público: o Sporting chegou a acordo no início de janeiro com a ‘Stars & Friends’ (empresa que representava, entre outros, Bas Dost) e procedeu já à regularização de uma dívida que ascendia a 623 mil euros, a 30 de junho do ano passado. Menos uma dor de cabeça para a administração de Frederico Varandas, que promete canalizar parte do encaixe com a venda de Bruno Fernandes justamente para pagar dívidas a fornecedores, com destaque para um elevado número de empresários e agências de intermediação, que decidiram avançar para a Justiça no sentido de reclamar valores em atraso. A ‘Stars & Friends’ foi uma das agências que recorreram aos tribunais, tendo interposto duas ações de 135 mil euros cada no final de 2019. Os processos terão contribuído para acelerar um entendimento.