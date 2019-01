Stojkovic no arranque da preparação para Tondela

O Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos, no início da preparação do embate de segunda-feira com o Tondela, agendado para as 19 horas.Após vencer o Belenenses por 2-1, a equipa de Marcel Keizer dividiu-se nos trabalhos. Os titulares do encontro de quinta-feira e ainda Raphinha, o suplente que mais tempo jogou, fizeram trabalho de recuperação no ginásio.Já Petrovic e Jovane juntaram-se aos não utilizados na partida de Alvalade e trabalharam no relvado da Academia de Alcochete, numa sessão à qual foi chamado o guarda-redes dos sub-23 Stojkovic. Por seu lado, o médio Battaglia continua a recuperar de lesão.A equipa terá agora um dia de folga, antes de regressar aos treinos no domingo.