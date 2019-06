Stojkovic termina ligação aos leões

Vladimir Stojkovic vai sair do Sporting. O guardião de 22 anos, que esta época efetuou apenas seis jogos pelos sub-23, termina contrato no final do mês e, ao que foi possível apurar, não receberá proposta de renovação da parte da SAD. Desta forma, Stojkovic vai colocar um ponto final numa ligação que durava desde 2007.