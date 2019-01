Sturaro de regresso ao Génova

Sturaro está de regresso Génova depois de quatro temporadas ao serviço da Juventus e após uma experiência fracassada no Sporting . O médio chega por empréstimo com uma cláusula de compra obrigatória e o acordo será oficial mal o jogador tenha luz verde do departamento médico do clube, avança o 'TTuttosport".A decisão de saída do Sporting foi tomada pela SAD e comunicada ao jogador no início do ano. Sturaro, que foi operado ao tornozelo esquerdo em agosto, voltou a ser alvo de uma nova intervenção cirúrgica, existindo a esperança que possa regressar à competição em meados de fevereiro, mas ainda não existe qualquer garantia.