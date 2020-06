Sub-23 do Sporting perto do regresso a Alcochete

Além do plantel principal do Sporting, a Academia de Alcochete prepara-se para receber mais um ‘inquilino’, no caso os sub-23, cujo regresso está previsto para a próxima semana. Como Record avançou na sua edição de 21 de maio, a equipa orientada por Leonel Pontes voltará aos treinos na próxima terça-feira, dia 16 - a despeito de poderem realizar testes médicos no dia anterior.

Como se sabe, a competição na Liga Revelação não será retomada esta temporada, pelo que os jovens jogadores dos leões vão essencialmente trabalhar para readquirir a forma física, sem descurar a possibilidade de poderem ser chamados por Rúben Amorim às sessões de trabalho da equipa principal. Aliás, em cima da mesa está também a hipótese de ambas as equipas poderem até defrontar-se em jogos-treino de forma a consolidar rotinas.