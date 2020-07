Sub-23 do Sporting voltaram ao trabalho na Academia de Alcochete

A equipa de sub-23 do Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, na Academia de Alcochete, tendo em vista o arranque da próxima temporada. Ainda que o trabalho seja, numa primeira fase, realizado de forma individual, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde, o técnico Filipe Pedro garante que os jogadores apresentaram-se "muito motivados".





"A primeira impressão foi muito boa. Os jovens reagiram bem, com muito entusiasmo. Estão motivados para se mostrarem. Houve uma mensagem passada pelo presidente a reforçar a ideia da importância da formação no nosso clube. Foram dados dois ou três expemplos de jogaores que hoje jogam pela equipa A, alguns deles ainda juniores e que mantêm contactto próximo com estes jovens. Essa saesnabilizaçao demonstra que esta via de acesso ao plantel principal está próxima. É mérito do nosso clube fazer esse aproveitamento", considerou o treinador, de 33 anos, recentemente apontado ao cargo.A este propósito, Filipe Pedro assegura que haverá uma estreita ligação entre os diferentes escalões dos leões: "Ao termos os sub-19, sub-23 e equipa B, são três contextos diferentes e muito ricos para os nossos atletas. Jogar abaixo ou acima não será encarado como jogar abaixo ou acima, mas sim como a oportunidade de experienciar diferentes contextos que os vão enriquecer como atletas e pessoas", sublinhou.