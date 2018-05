Subtil de Sousa não tem dúvidas de que o futuro do Sporting passa por Bruno de Carvalho. O antigo vice-presidente dos leões e apoiante de longa data do presidente, tendo até integrado a sua Comissão de Honra, ficou agradado com a sessão de esclarecimento."Correu bem. Penso que os sócios saíram esclarecidos. Futuro? É com Bruno de Carvalho, com toda a certeza. Respondeu a tudo e creio que a grande maioria estava com ele. Trouxe muito de bom ao clube, como é exemplo este pavilhão. Tinha, até, legitimidade para colocar o nome dele, mas optou pelo do João Rocha, outro grande presidente", atirou à saída.