Suíços adiantam que avançado de 20 anos fez testes no Sporting

O Sporting trabalha em direção ao futuro e, nesse sentido, segundo adiantou esta quinta-feira o portal suíço '4-4-2.ch', Ibu Mané terá estado na Academia de Alcochete a realizar testes.





O avançado guineense, de 20 anos, soma esta temporada 5 jogos e 4 golos ao serviço do Courense, da AF de Viana do Castelo, e terá sido esse registo que despertou a atenção dos leões. Todavia, segundo a mesma fonte, as negociações não avançaram para um contrato.Mané estará também no radar do Marítimo e V. Guimarães, além do St. Pauli e Dínamo Dresden (Alemanha) e de alguns emblemas suíços.