Supertaça já está na mira do Sporting, garante Neto: «Queremos dar uma grande resposta»

Ainda estamos a mais de um mês da Supertaça Cândido de Oliveira, a disputar-se em Aveiro, dia 31 de julho, entre Sporting e Sp. Braga, mas a verdade é que o título que opõe o campeão nacional ao vencedor da Taça de Portugal, respetivamente, já começa a 'ferver' na cabeça dos protagonista. Neto, central, dos leões, não foge à regra.





"É o nosso primeiro objetivo, a curto prazo, um título que queremos muito. Temos ainda um logo período de preparação, com jogos, estágio para, aqui e ali, trabalhando muito. Mas o nosso objetivo é já dia 31, com o Sp. Braga, dar uma grande resposta e começar da melhor maneira", garantiu o defesa, de 33 anos, à TV do clube.Ali também abordou a vontade que os adeptos demonstram, através das reações nas redes sociais dos verdes e brancos, em voltar aos estádios e pavilhões, ainda mais depois de um ano, lembra Neto, de conquistas em várias modalidades."As pessoas identificaram-se com o grupo, com o espírito e com a crença, com tudo o que tinha este grupo. Sentiram que o Sporting estava num bom caminho, com ideia e princípios fortes pelos quais se rege hoje. Depois de um ano em que o Universo Sporting conseguiu muitos títulos – semana após semana tínhamos uma grande vitória – é normal que mesmo em situação pandémica queiram estar mais perto, ver ao vivo o que não viram o ano passado, porque ninguém foi ao pavilhão nem ao estádio. É natural. O adepto é mais emocional e entende-se a vontade de estar de volta o mais rápido possível", atirou.