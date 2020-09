Tabata após assinar pelo Sporting: «É o dia mais feliz da minha vida»

Bruno Tabata assinou por cinco temporadas pelo Sporting e não escondeu a alegria por poder representar "um grande europeu". Ambicioso no discurso, o extremo contratado ao Portimonense disse que em Alvalade todos têm de pensar em grande.





As primeiras imagens de Bruno Tabata equipado à Sporting



As primeiras imagens de Bruno Tabata equipado à Sporting

"É o dia mais feliz da vida, é um sonho realizado chegar a um grande europeu e espero estar preparado para esta oportunidade. É um clube gigantesco, um sonho em Portugal mas também na Europa. Saio de uma equipa que me deu tudo para provar o que valho num grande europeu. Tinha sempre a sensação de estar a defrontar uma grande equipa e espero que quando alguém enfrentar o Sportinhg tenha a sensação que eu tinha quando os defrontava", disse o internacional olímpico brasileiro à Sporting TV."O primeiro que os adeptos podem esperar de mim é que já entendi a grandeza deste clube. Nenhum jogador do Sporting pode dar e querer menos do que títulos e o maior número de vitórias. É isso que os Sportinguistas podem esperar de mim", acrescentou Tabata.Tabata deu já 'dicas' a Rúben Amorim sobre onde poderá ser utilizado. "Posso jogar nas duas alas ou no meio, não tenho preferência. Estou preparado para jogar onde o míster quiser e aquilo que espero é, juntamente com os meus companheiros de equipa, dar muitas alegrias", referiu, lembrando a importância de Wendel na adaptação, pois ambos conhecem-se da seleção olímpica brasileira: "O Wendel é um amigo. Sempre que nos encontrámos na seleção brasileira ficámos no mesmo quarto. Vai ajudar-me muito na adaptação e acredito que vá ser uma mais-valia para mim aqui dentro".