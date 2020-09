Tabata despede-se do Portimonense e Wendel já lhe dá as boas-vindas no Sporting

Tabata utilizou a sua conta no Instagram para se despedir do Portimonense. O extremo brasileiro vai ser oficializado esta terça-feira no Sporting e sublinhou estar a realizar mais um dos seus sonhos, não deixando de agradecer ao clube algarvio.





"Hoje despeço-me desse clube que me abriu as portas e cuidou de mim com muito carinho. O meu sentimento é de gratidão e orgulho por tudo que fizeram por mim, e por tudo o que conquistámos juntos. Foram anos mágicos onde vi muitos sonhos serem realizados e com certeza Portimão será sempre a minha casa. Saio para realizar mais um dos meus sonhos e a todos os que fazem parte do clube estou agradecido e serei mais um adepto a apoiar o Portimonense. Obrigado", escreveu o extremo na sua conta de Instagram, publicação que foi de pronto comentada por Wendel: "Vem bb, estou à tua espera".O contrato com o Sporting, válido até junho de 2025, assinado por Bruno Tabata contempla uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros . Um valor em linha com aqueles que blindam Pote e Nuno Santos, mais dois reforços contratados esta temporada pelo Sporting, e que demonstra que a estrutura do futebol verde e branco tem total confiança no extremo, de 23 anos, que representava o Portimonense desde 2016.