Tabata deve ter terminado a época

Bruno Tabata, muito provavelmente, não vai voltar a jogar na presente temporada. O extremo sofreu no treino desta sexta-feira uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento lateral externo.





A lesão vai ser reavaliada nas próximas horas, mas tendo em conta que falta menos de um mês para o campeonato terminar é praticamente certo que o atleta não poderá voltar a ser utilizado por Rúben Amorim nas derradeiras jornadas.O brasileiro lesionou-se no treino realizado na Academia, tendo em vista o jogo com o Sp. Braga no domingo. Os leões voltam a treinar-se sábado, às 10h00, em Alcochete e, posteriormente, já em Alvalade Rúben Amorim realizará a conferência de imprensa de antevisão da partida antes da viagem para o Norte.