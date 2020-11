Tabata e Antunes dividem-se entre o relvado e o ginásio

O Sporting regressou esta manhã aos treinos, em Alcochete, uma sessão onde, como costuma acontecer depois dos jogos, os titulares na partida de ontem, frente ao Tondela, realizaram apenas trabalho de recuperação.





Os restantes treinaram normalmente no relvado, com Bruno Tabata e Antunes a trabalharem no ginásio e no relvado.A formação leonina volta a treinar apenas na quarta-feira, pelas 10h00, na Academia.