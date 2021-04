Tabata: «Graças a Deus não é nada grave»

Mesmo afastado dos relvados para o que resta da temporada, Bruno Tabata respira de alívio por não estar confrontado com um problema que poderia custar-lhe meses de carreira e uma intervenção cirúrgica. O extremo brasileiro, de 24 anos, sofreu uma lesão parcial do ligamento lateral externo do joelho esquerdo, durante um treino, esta semana.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Tabata (@brunotabata)

"Há coisas na vida que não podemos controlar e num momento tão importante da temporada não vou poder estar em campo a lutar com meus companheiros nos próximos jogos por conta de uma lesão no joelho. Graças a Deus não é nada mais grave e agradeço todas as mensagens a desejar melhoras. Sou mais um sportinguista a apoiar até o fim! Vamos leão", partilhou Tabata, este domingo, no Instagram.O ex-Portimonense está a submeter-se a tratamentos e o tempo de paragem ainda é indeterminado, mas não deverá colocar em causa a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde Tabata tem presença praticamente garantida.