Tabata já não tem Covid-19 e é suplente no Bessa

Bruno Tabata voltou hoje, terça-feira, a entrar nas opções do treinador do Sporting, Rúben Amorim. O brasileiro acusou negativo na última bateria de testes ao coronavírus e está entre os suplentes que se vão sentar no banco no Bessa, para o confronto com o Boavista, da 15.ª jornada da Liga NOS.





O ex-Portimonense, recorde-se, era o único elemento do plantel verde e branco que ainda estava impossibilitado de jogar, pois protagonizou um dos mais recentes casos de Covid-19, tendo acusado positivo antes da meia-final da Taça da Liga, frente ao FC Porto.