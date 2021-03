Tabata revela o segredo para o trajecto invicto do Sporting no campeonato

O Sporting lidera de forma isolada o campeonato e à partida para a 25ª jornada mantém-se invicto. Dados que, garante Tabata, são reflexo do espírito de grupo dos leões.





"Temos um grupo muito unido e esse tem sido o segredo. A época é longa e todos têm os seus objetivos individuais, mas todos nós colocamos os coletivos em primeiro lugar", frisou, aos meios de comunicação do clube, garantindo que a "mistura entre experiência de juventude" no plantel "é muito importante": "Temos jogadores muito experientes e jogadores muito novos, mas todos têm o mesmo objetivo, que é o colectivo e os resultados são fruto disso".E tendo em conta as 10 jornadas que restam na Liga, Tabata realça que a estratégia assumida não será alterada: "Não podemos pensar diferente. Aquilo que nos trouxe aqui foi isso mesmo. Não dizemos isso por dizer, vivemos mesmo isso a cada semana e a cada jogo. Não olhamos para daqui a cinco partidas, a mais importante é a seguinte".Pessoalmente, o atacante, que chegou esta época a Alvalade proveniente do Portimonense, e que soma dois golos em 19 partidas, sublinha que a aposta feita... já está ganha. "Quando vês de fora tens uma imagem e aquela que eu tinha do Sporting era muito boa. Agora, estando aqui e vivendo o clube, vejo-o ainda maior do que aquilo que imaginava. Por isso, as expectativas já acabaram por ser superadas", atirou.A terminar, algumas palavras aos sportinguistas. "O apoio deles tem sido fantástico. É uma pena não podermos sentir esse calor no estádio, mas o apoio nas redes sociais e nas deslocações tem sido incrível", rematou.