TAD já decidiu: amarelo no Bessa a João Palhinha não é anulado

O TAD aclarou esta terça-feira a situação de João Palhinha quanto ao número de cartões amarelos que o médio do Sporting contabiliza, sublinhando que o amarelo no Bessa não foi anulado a Palhinha, mas sim o castigo ao médio.





"Resulta claríssimo, por tudo quando o Colégio Arbitral não disse e por tudo quanto o Colégio Arbitral disse, que não houve – nem podia haver – qualquer anulação do cartão amarelo exibido pelo árbitro Fábio Veríssimo ao Demandante no jogo subjudice. Resulta claríssimo, isso sim, que o que o Colégio Arbitral decidiu foi que tal cartão amarelo – face ao teor da referida pronúncia formalmente solicitada ao árbitro Fábio Veríssimo e embora por este efetivamente exibido durante o jogo sub judice – nãopode integrar a hipótese, a previsão, o tatbestand, a facti species da norma sancionatória tipificada no artigo 164.º, n.º 7, do RDLPFP, não devendo, portanto, produzir quaisquer efeitos no âmbito desta mesma norma sancionatória", pode ler-se no documento.O Sporting sempre entendeu, aliás, que era essa a decisão: a anulação do castigo e a manutenção do cartão amarelo.Juristas ouvidos pormantêm, no entanto, a dúvida sobre as consequências do próximo cartão amarelo.Recorde-se que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) recebeu um pedido de aclaração do acórdão do caso Palhinha, enviado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em causa estava o número de cartões amarelos que o médio passava a contabilizar depois de ter visto o TAD anular o castigo de um jogo de suspensão que lhe fora aplicado em processo sumário e confirmado em recurso para o pleno do Conselho de Disciplina (CD) da FPF. A sentença era clara em relação ao não cumprimento da sanção, mas pouco esclarecedora, relativamente ao amarelo exibido por Fábio Veríssimo no encontro da 15ª jornada da Liga NOS, no Estádio do Bessa, frente ao Boavista.