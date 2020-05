'Takeover' de Luís Maximiano atingiu dois milhões de visualizações

O efeito do coronavírus também alterou a estratégia do Sporting nas redes sociais. A responsável da área, Mafalda Monteiro, explicou como os leões planearam algumas iniciativas de sucesso, como o ‘takeover’ de Luís Maximiano no Instagram do clube, que atingiu nada menos que dois milhões de visualizações.





"O nosso conteúdo era totalmente focado nos jogos dos fins de semana, nos treinos e no dia a dia do clube. Queríamos garantir que o nosso clube fosse o primeiro na luta contra a Covid-19 , para que a responsabilidade social se tornasse um ponto importante", garantiu, à Blinkfire, ferramenta que faz a análise de várias plataformas digitais.A responsável ainda admitiu o contacto com clubes como "o Flamengo e o Barcelona" na definição da melhor estratégia de interagir com o público.