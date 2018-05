Continuar a ler

No despacho, a que a Sábado teve acesso, o juiz que decretou a prisão preventiva a todos rotulou as agressões como "chocantes", "tendo em conta a idade dos arguidos" e também "aquilo que o desporto deve constituir para os jovens". prisão preventiva a todos os 23 arguidos detidos na sequência das agressões na Academia do Sporting foi decretada segunda-feira. A medida foi justificada no facto de se manterem os pressupostos, "objetivos e subjetivos", dos tipos de crimes imputados aos arguidos.

Imagens dos suspeitos das agressões aos jogadores do Sporting à chegada ao tribunal do Barreiro

As imagens da destruição no balneário do Sporting e dos ferimentos de Bas Dost e Mário Monteiro

Um dos invasores da Academia do Sporting declarou perante o juiz, no Tribunal do Barreiro, que só tapou a cara porque "não queria ser confundido com outras pessoas que ali estivessem a fazer coisas más".Carlos Decas presidiu aos interrogatórios judiciais dos 23 suspeitos de agressões na Academia do Sporting e considerou que estes foram "movidos por sentimentos de ódio".