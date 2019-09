Tarjas para o presidente do Sporting a caminho da Vila das Aves: «Varandas out»

Duas tarjas a pedir a saída de Frederico Varandas do Sporting foram colocadas à saída da autoestrada A3 para Santo Tirso, a poucas horas de os leões jogarem na Vila das Aves. "#Varandas out", pode ler-se.





Segundo o 'Jornal do Ave', as tarjas estão colocadas em dois viadutos na variante à Nacional 104, uma delas a pouco mais de 200 metros da saída da A3.O presidente do Sporting está a ser alvo de contestação, muito por força dos resultados negativos da equipa. Esta noite Jorge Silas estreia-se no comando técnico da formação de Alvalade.