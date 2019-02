Tarjas provocatórias mostradas no início do dérbi

O Estádio José Alvalade acabou por registar a melhor casa da temporada com a presença de 45.503 espectadores. Este registo bate o número alcançado no clássico entre Sporting e FC Porto, relativo à 17ª jornada, quando estiveram 45.174 adeptos no recinto desportivo.

O jogo começou em ambiente de festa para os sportinguistas. Os dirigentes distribuíram cartolinas pelas cadeiras de forma a criar o desenho do nome do clube com o respetivo ano de fundação, 1906.

A este espetáculo juntaram-se as tarjas gigantes elaboradas pelas claques, algumas com provocações diretas ao rival com o desenho de toupeiras e uma galinha depenada no símbolo do Benfica. Mais imponente era a imagem de um leão com a mensagem "bem-vindos à selva" escrita em inglês.

Este ambiente de festa foi desvanecendo com o decorrer da partida até terminar em forte contestação.