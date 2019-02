Tática de Keizer confundiu a... UEFA

Keizer escondeu tanto o jogo na conferência de imprensa que acabou por... confundir a UEFA. Na ficha das equipas, o Sporting surgiu num esquema de 4 defesas, com Borja à direita e Ristovski como... médio.O Sporting, que viu Jefferson ser expulso na segunda parte, foi quinta-feira eliminado da Liga Europa de futebol, ao empatar 1-1 na visita ao Villarreal, que capitalizou o triunfo alcançado na primeira mão dos 16 avos de final.Depois do desaire por 1-0 no primeiro jogo, os leões conseguiram empatar a eliminatória aos 45+1, através do inevitável Bruno Fernandes, só que o lateral esquerdo brasileiro iria ser admoestado com o segundo amarelo aos 50 minutos, aumentando as dificuldades da equipa de Alvalade.Em vantagem numérica, o Villarreal conseguiu mesmo chegar ao golo do empate e que lhe garantiu a qualificação para os 'oitavos', aos 80 minutos, por intermédio de Pablo Fornals, sendo que, aos 90+3, Bas Dost teve no pé esquerdo uma derradeira e clara situação para levar os 'verde e brancos' em frente, mas falhou o remate, o golo e o apuramento.