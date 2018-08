Tavares Pereira: «Com 5 mil sócios somos os vencedores»

Fernando Tavares Pereira esteve esta terça-feira em Viseu numa ação de campanha no Núcleo Sportinguista local que reuniu cerca de quatro dezenas de simpatizantes. Desinibido e confiante, Tavares Pereira mostra-se convicto que pode chegar à vitória. "Com 5 mil sócios somos os vencedores" afirmou, garantindo que se houvesse voto eletrónico eram "os vencedores".Tavares Pereira diz que o Sporting "precisa de paz", afirmando que "há muito trabalho a fazer", por exemplo "fazer renascer a Académia", que "nos últimos 10 anos" não produziu um grande craque.O candidato garante não estar para "a agradar a ninguém, mas sim para trabalhar", não deixando de mandar uma ‘bicada’ aos outros concorrentes. "Os outros candidatos têm responsabilidade na atual situação a que o Sporting chegou, pois tinham conhecimento do que se passava e ficaram calados", afirmou.Sob o lema "unir a família sportinguista", Tavares Pereira diz ter uma equipa com "capacidade de gestão" e que a sua responsabilidade "é não defraudar os sócios", garantindo "clareza e responsabilidade", mas também "dignidade e respeito" e apoio a José Peseiro. "Se ganhar é o nosso treinador para os próximos anos, garantiu.A criação de uma Comissão Nacional de Núcleos, com um representante no Departamento de Expansão, mas também o apoio a ex-atletas que vivem com dificuldade foram algumas das propostas apresentadas.O candidato garantiu que cada dia que passa tem novos apoiantes, o que lhe renova a esperança de que pode ser o próximo presidente do Sporting.