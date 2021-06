Tem Palhinha como referência e ligação a Cristiano Ronaldo: médio de 16 anos assina contrato profissional com o Sporting

O Sporting ofereceu um contrato profissional a Henrique Arreiol, médio-defensivo de 16 anos que representa os juvenis do clube e que assume ter Palhinha como referência a seguir.





"É uma inspiração para continuar a seguir", frisou, aos meios de comunicação dos leões, tendo ainda uma ligação a... Cristiano Ronaldo, pelo facto de ser madeirense, como o craque da Seleção Nacional. "É um modelo a seguir. Vim da Madeira, como ele, e sei as dificuldades que ele teve e o que já fez até hoje. Isso dá-me muita força para continuar a trabalhar".Desde 2017/18 no Sporting, proveniente do Marítimo, Henrique Arreiol não esconde que este é "um dia muito feliz". "Certamente vai-me marcar para o resto da vida. Estou a dar um grande passo, mas sei que isto ainda não é nada. Tenho de continuar a trabalhar e focar-me já nos próximos objetivos. O meu maior sonho é chegar à equipa principal do Sporting CP e, se algum dia conseguir realizar esse sonho, prometo dar muitas alegrias. Peço aos adeptos que continuem a acreditar em nós porque há muito talento na Academia", sublinhou.A terminar, o médio apontou as suas principais caraterísticas: "Sou um médio com qualidade de passe, bom executante de bolas paradas e que gosta de fazer golos", sublinhando ter como principal foco "jogar para o coletivo".