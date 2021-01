Temporal desvia avião do Sporting para Porto Santo e equipa pode voltar... a Lisboa

O Sporting já sofreu consequências do mau tempo que assola o arquipélago da Madeira, consequência da depressão ‘Filomena’. Isto porque o avião que transporta a comitiva leonina foi obrigado a aterrar no Porto Santo, depois de ter falhado a aproximação ao Aeroporto da Madeira, no Funchal.





As condições metereológicas que neste momento se verificam na Madeira, nomeadamente vento forte e nevoeiro cerrado, impediram que o Sporting pudesse aterrar no Funchal, como estava previsto.Neste momento, ao queapurou, a comitiva encontra-se ainda dentro do avião, no Aeroporto do Porto Santo, à espera de decisões. Isto porque todos os cenários estão em cima da mesa: pernoitar no Porto Santo; rumar, ainda hoje, ao Funchal; ou inclusivamente regressar a Lisboa.