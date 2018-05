À saída dos 23 arguidos do caso Alcochete do Tribunal do Barreiro, algunas familiares fizeram-se ouvir em tom de protesto, com a polícia a ter de reforçar a segurança.Os detidos foram encaminhados para as carrinhas, rodeadas por um cordão de segurança. No pico da tensão, uma mulher acabou por desmaiar no local.Recorde-se que todos os 23 arguidos resultantes das agressões em Alcochete ficaram em prisão preventiva após terem sido ouvidos em tribunal.

Autor: Luís Miroto Simões