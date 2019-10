Tensão e insultos na chegada dos jogadores a Alvalade

Algumas dezenas de adeptos do Sporting reuniram-se esta noite junto ao Estádio de Alvalade para expressar a sua insatisfação perante a derrota do clube leonino em Alverca, que ditou o adeus à Taça de Portugal. Com várias palavras de ordem e cânticos, os adeptos sportinguistas visaram os futebolistas mas também Frederico Varandas, que também em Alverca tinha sido alvo de muitos cânticos a pedir a sua demissão.





De notar que toda esta situação foi acompanhada de perto pela polícia, que manteve sempre os adeptos bem longe dos jogadores.