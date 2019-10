Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tensão máxima em Alvalade para jogo com Rosenborg: Sporting pediu reforço policial Direção esteve em contacto com o Ministério da Administração Interna e com as forças de segurança para evitar potenciais problemas gerados pelas claques





• Foto: Paulo Calado