«Terá o Sporting descoberto o novo Bruno Fernandes?»: Pote em destaque na imprensa inglesa

Fazer esquecer Bruno Fernandes era a missão que Pedro Gonçalves tinha no início da presente temporada e pode dizer-se que tem cumprido com distinção. Melhor marcador (destacadíssimo) da Liga NOS com 14 golos apontados, o médio-centro do Sporting tem sido uma das principais figuras da presente época, números que não passam despercebidos à imprensa internacional.

Esta terça-feira, o jornal inglês 'BBC' dedica uma peça noticiosa para tentar dar a perceber aos seus leitores quem é Pedro Gonçalves, o jogador que se estreou como sénior pelos ingleses do Wolverhampton e que hoje faz as maravilhas dos adeptos leoninos.

"Terá o Sporting encontrado o novo Bruno Fernandes?" É esta a pergunta que, em jeito de título, começa por dar cor à peça noticiosa sobre o novo coqueluche de Alvalade e acaba com testemunhos de João Pedro Sousa e Fábio Martins, antigo treinador e companheiro de equipa no Famalicão.

"Esta temporada estamos a vê-lo em zonas mais avançadas do terreno, a jogar mais perto da área adversária e com mais envolvimento nas finalizações da equipa. Esta a revelar a habilidade de chegar ao último terço e atacar, algo que eu não sabia que ele era capaz. Por isso, tenho de dar os parabéns ao Rúben Amorim. É o sonho de qualquer treinador ter um jogador tão versátil quanto o Pedro [Gonçalves]", atirou o antigo técnico dos famalicenses, em declarações à 'BBC'.

Já Fábio Martins, jogador que atualmente representa o Al-Shabab, destacou a mentalidade do antigo companheiro de equipa. "Eu normalmente descrevo-o como um jogador de rua porque seja contra quem for - não interessa se é contra o Pizzi ou se é frente a um jogador do terceiro escalão - ele joga sempre da mesma forma. Não sente pressão nos jogos grandes. Chega a ser irritante, mas num bom sentido", atirou o extremo.