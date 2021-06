Terminou a audiência no TAS por Rafael Leão

As audiências do processo que opõe o Sporting a Rafael Leão e ao Lille terminaram ontem, no Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausanne (Suíça).





As partes aguardam, agora, pela decisão do TAS, que definirá se o clube francês é, ou não, co-responsável pela indemnização de 16,5 M€ a que o TAD condenou o avançado pela rescisão unilateral em 2018.