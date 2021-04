Testes à Covid no Sporting sem casos positivos

O plantel leonino, como é habitual após as folgas, realizou ontem mais uma série de testes de despistagem à Covid-19 antes do início do treino. Sem casos positivos, Rúben Amorim só não contou com Nuno Mendes numa sessão onde foi chamado o guardião Diego Callai. Hoje, o grupo de trabalho será alvo de nova bateria de exames, estes obrigatórios, tendo em vista o jogo com o Famalicão.