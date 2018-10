Thierry Correia chamado ao treino do Sporting

O lateral direito da equipa de sub-23 Thierry Correia integrou esta segunda-feira o treino do plantel principal do Sporting, um dia depois da vitória por 3-0 na receção ao Boavista, para a oitava jornada da Liga NOS.O internacional sub-20, habitual titular na equipa que se encontra na quinta posição da Liga Revelação, foi chamado por José Peseiro para participar nos trabalhos do plantel sénior, nos quais costumam entrar jovens jogadores da formação leonina.Os titulares do jogo com o Boavista realizaram trabalho de recuperação, à exceção do guarda-redes Renan Ribeiro, que subiu ao relvado para efetuar treino normal junto dos restantes jogadores que não alinharam de início no domingo.No departamento clínico do clube, permanecem o lateral-direito macedónio Ristovski e o avançado brasileiro Raphinha.O Sporting regressa aos treinos na terça-feira, no qual irá preparar a receção ao Estoril, a contar para a 2.ª jornada do Grupo D da Allianz Cup, marcado para quarta-feira, às 21H15.