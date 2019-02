Thierry Correia no regresso do Sporting aos treinos para preparar Liga Europa

O Sporting voltou esta terça-feira aos treinos para preparar a deslocação ao terreno do Villarreal para disputar a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O plantel gozou um dia de descanso após a vitória alcançada sobre o Sp. Braga (3-0), em Alvalade, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga NOS.Os titulares do último jogo fizeram trabalho de recuperação no ginásio, com exceção para Renan Ribeiro, que trabalhou às ordens da equipa técnica de Marcel Keizer. A grande novidade no treino foi a inclusão do jovem Thierry Correia nos trabalhos da equipa principal.O técnico holandês continua sem contar com Rodrigo Battaglia e Bruno Gaspar, que se encontram a recuperar de lesões. Mathieu, que foi submetido a um programa específico de reabilitação devido a descompensação muscular, também falhou o treino de hoje.Keizer fará nesta quarta-feira (17h30) a antevisão ao jogo frente ao Villarreal no Estádio La Cerámica.