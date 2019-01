Tiago Djaló explica saída para Itália: «Senti que não contavam comigo»

"Muitos vão criticar a minha decisão e dizer que só pensei no dinheiro, tudo bem, estão no vosso direito de fazê-lo. Não vou negar que foi um factor importante e que pesou no momento de decidir mas o que mais pesou ainda foi não sentir que contavam comigo e me queriam aqui de verdade.



Agradeço a esta grande instituição que é o Sporting Clube de Portugal por tudo o que sou, foi aqui que cresci e me tornei um Homem, por isso terei sempre o máximo respeito e um carinho especial por este clube. Agradeço também a todas as pessoas com quem me cruzei nesta casa, que direta ou indiretamente, contribuiram para esse crescimento. Sei que nem sempre fui o melhor que podia ser mas errar é humano.



Sei que é um grande risco sair com a minha idade mas por vezes há que assumir os riscos e partir para a luta com coragem, e é que vou fazer, o futuro a Deus pertence. " Birds born in a cage think flying is a illness"



Obrigado a todos."