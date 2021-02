Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tiago Esgaio e Benchimol fora do radar do Sporting Fonte oficial da SAD garante a Record que não há interesse no lateral do Belenenses SAD nem negociações pelo avançado do Estoril





Tiago Esgaio e Benchimol fora do radar do Sporting